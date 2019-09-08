اختتام دورة المحاضرين لمنهج الرخصة التدريبية الآسيوية B بالرياض

اختتمت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، دورة المحاضرين لمنهج الرخصة التدريبية الآسيوية ß، والتي انطلقت في الثاني من سبتمبر الجاري على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض.



وشملت الدورة التي قدمها البروفيسور الدنماركي في فسيولوجيا التدريب والاختبارات الرياضية، محاضر الاتحاد الدولي والأوروبي جينز بانقسبو؛ عددًا من التطبيقات النظرية والعملية شملت جوانب فنية مختلفة في خطط الفريق وأنظمة اللعب وعناصر الهجوم والتدريب اللياقي، وتطوير الفئات السنية.



من جانبه أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان؛ أن الدورة تأتي ضمن عدة برامج أطلقتها اللجنة للموسم الجاري من أجل زيادة كفاءة المدربين والمحاضرين السعوديين، مبينًا أن البروفيسور الدنماركي يعد من أبرز المحاضرين الدوليين، ويمتلك سيرة ذاتية مميزة على صعيد العمل الرياضي.



وقدم السلطان شكره وتقديره إلى جميع زملائه المشاركين في الدورة، ولجميع المسؤولين والعاملين في معهد إعداد القادة وأكاديمية الوفاء الرياضية، متمنيًا أن ينعكس نتاج الدورة على أعمالهم الفنية، وأن يحققوا القيمة الفنية العالية.