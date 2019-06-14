ناقلة كويتية تصطدم بسفينة سنغافورية ببنجلاديش.. وتأكيدات: ترسو بأمان

في حادث لم يسفر عن سقوط مصابين أو تسرب وفق ما أعلنته الشركة المالكة

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الجمعة، أن ناقلة نفط كويتية تعرضت لحادث "تصادم بسيط" مع سفينة حاويات سنغافورية في ميناء تشيتاجونج في بنغلادش؛ وذلك وفق "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت الوكالة، نقلًا عن شركة ناقلات النفط الكويتية المالكة للناقلة "برقان"، أن الحادث لم يسفر عن سقوط مصابين أو تسرب للنفط.

وأضافت أن "برقان" ترسو بأمان على رصيف الميناء؛ مشيرة إلى أن الباخرة الأخرى تحمل اسم "إكسبريس ماهاناندا"، وترفع علم سنغافورة.