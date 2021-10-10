"المزيد" يؤكد تأثير جائحة كورونا على تزايد الهجمات السيبرانية عالميًا

خلال مشاركته بالأسبوع السيبراني الدولي السادس

أكد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد تأثير جائحة كورونا على تزايد الهجمات السيبرانية عالميًا، ونوَّه بالجهود التي بذلتها المملكة لحماية فضائها السيبراني



جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في الجلسة الوزارية التي عُقِدَت افتراضيًا ضمن فعاليات الأسبوع السيبراني الدولي السادس- سنغافورة، الذي تنظمه وكالة الأمن السيبراني السنغافورية، واختُتِمت أعماله الجمعة 8 أكتوبر 2021م.



وأضافَ المهندس المزيد أنَّ التعاون في مجال الأمن السيبراني يتطلب تعاونا مشتركا بين الدول، وتكاتف الجهود على المستوى العالمي؛ للحدِّ من الهجمات السيبرانية، والوصول إلى فضاء سيبراني عالمي آمن وموثوق.

وأشار المزيد إلى أن المملكة أطلقت مبادرة المنتدى الدولي للأمن السيبراني؛ لتكون منصة عالمية تجمع القيادات وصنَّاع القرار والرؤساء من حول العالم؛ لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني موجهها الدعوة لحضور النسخة الثانية من المنتدى، التي ستُعقَد في الأول والثاني من فبراير 2022م.



إلى هذا، شارك في الجلسة الوزارية عدد من قادة الأمن السيبراني على المستوى الدولي، كريس إنجليز مدير الأمن الوطني السيبراني في البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، جيمس كليفيرلي وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ساساكي يوجي نائب الوزير لتنسيق السياسات في وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، راؤول ريك مدير إدارة الأمن السيبراني الوطني في وزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات في إستونيا، جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات في سنغافورة.



وناقشت الجلسة كيفية استفادة قادة الأمن السيبراني من تطوُّر مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى كيفية استغلال الفرص، والتغلب على المخاطر الناتجة عن التغيرات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم كما ركَّزت على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعَين العام والخاص من أجل تحقيق فضاء سيبراني أكثر أمانًا.

