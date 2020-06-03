"الرويلي" بعد تسلمه "صحة الجوف": مواجهة "كورونا" ومواصلة الإنجاز هدفنا

أعلن عودة العيادات الخارجية وأقسام العلاج الطبيعي وفق إجراءات وقائية واحترازية

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي الذي تم تعيينه مديراً لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الجوف، أنه سيعمل وزملاؤه على مواصلة الإنجازات وتطوير القطاع الصحي بتوجيهات ودعم من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز.

ورفع "الرويلي" شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على ثقته بتكليفه مديراً عاماً لصحة الجوف، سائلاً الله العلي القدير التوفيق والسداد بتحقيق التطلعات وخدمة أهالي منطقة الجوف.

وأشار "الرويلي" إلى أننا نركز في الفترة الحالية بالعمل على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مع جميع القطاعات في ظل ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله من جهود كبيرة للخروج من هذه الجائحة، لافتاً إلى أن جميع قطاعات "صحة الجوف" تعمل في كوكبة واحدة وتبذل قصارى جهودها لمواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها.

وقال: إننا نولي اهتماماً بالغاً لعملية نشر الوعي الصحي للخروج من هذه المرحلة، وقد أطلقنا مؤخراً حملة توعية صحية "لنعود بحذر" تسعى لنشر ثقافة الوعي الصحي لحذر المجتمع في المرحلة الحالية التي يتم فيها العودة تدريجياً للحياة الطبيعة، وستشمل الحملة قطاعات الصحة والميادين العامة بالمنطقة والأسواق المواقع التجمعات، إضافة لمواقع التواصل الاجتماعي.

وبيّن أنه سيتم عودة مجموعة من الخدمات الصحية التي أوقفت احترازياً خلال الفترة الماضية من عمل العيادات الخارجية وأقسام العلاج الطبيعي والعمليات الباردة، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال هذه الفترة، داعياً الجميع خلال الفترة الحالية بالالتزام بالتعليمات واتخاذ الإجراءات الوقائية، مؤكداً أن تعاون الجميع هو الطريق نحو القضاء على هذه الجائحة بإذن الله.

وأكد مدير "صحة الجوف" أن منطقة الجوف تحظى ببنية تحتية مميزة وطواقم عمل على كفاءة عالية قادرة على تحقيق تطلعات أمير المنطقة ونائبة والأهالي، وسنواصل العمل جاهدين على تطوير القطاع ورفع رقعة الخدمات المقدمة بأعلى المستويات بدعم مقام وزارة الصحة، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.