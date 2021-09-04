تمديد تكليف "العمري" مديرًا لصحة القنفذة لمدة عام

أصدر وزير الصحة توفيق بن فوزان الربيعة قرارًا، يقضي بالتمديد للدكتور أحمد مديني العمري مديرًا للشؤون الصحية بالقنفذة لمدة عام.



وقد عبَّر "العمري" عن شكره وتقديره لوزير الصحة على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا العزم على بذل مزيد من الجهد لتطوير مستوى الخدمات الصحية بالقنفذة ومراكزها.