في أول خطاب بحملته الانتخابية .. ترامب: اقتصادنا "موضع حسد" العالم

قال: شكّلنا "حركة عظيمة" أجبرت "مؤسسة سياسية معطلة فاسدة" على الأفول

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ حملة إعادة انتخابه رئيساً عام 2020 خلال مهرجان في ملعب رياضي في أورلاندو في فلوريدا، حيث احتشد نحو 20 ألفاً من مناصريه وهم يهتفون "يو إس أيه".

وخاطب ترامب؛ الحشد بالقول إنهم شكّلوا معاً "حركة سياسية عظيمة" أجبرت "مؤسسة سياسية معطلة فاسدة" على الأفول.

ووفق "سكاي نيوز" قبل المهرجان كتب ترامب؛ على "تويتر": "الناس لم يشهدوا شيئاً كهذا (إلا إذا كنت تعزف الجيتار). سيكون المهرجان ضارياً".

وأشار ترامب؛ إلى منصة الإعلام التي تعج بالصحافيين والكاميرات، قائلاً "هناك الكثير من الإعلام المضلل هناك"، ليؤازره الحشد بالهتاف.

واعتبر ترامب؛ أن اقتصاد البلاد الآن "موضع حسد" العالم، وربما "أعظم اقتصاد حصل عليه الأميركيون في تاريخ بلادنا".