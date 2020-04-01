"ابن راشد" يدعو قادة العالم للتعاون الفعال صحياً واقتصادياً وسياسياً لمواجهة "كورونا"

بعدما انتشر المرض في 190 دولة ومنطقة وشلّ معظم اقتصاداتها وفعالياتها

دعا نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، جميع دول العالم إلى تدشين منظومة تعاون فعالة جديدة، خاصة في القطاعات الصحية والاقتصادية والسياسية، على خلفية تفشي فيروس "كورونا".

وكتب "ابن راشد" في تغريدة له عبر "تويتر": "رسالتنا لجميع دول العالم؛ نحن أقوى مجتمعين ومتحدين ومتعاونين، والعالم بعد هذا الوباء يحتاج لمنظومة تعاون صحي واقتصادي وسياسي مختلفة وسريعة، ومواكبة لأحداث يمكن أن تشل حركة العالم في أسابيع".

وبحسب "سبوتنيك عربي"؛ أعلن منظمو معرض "إكسبو دبي 2020"، أمس الثلاثاء، تأجيل المعرض، الذي كان من المقرر أن تستضيفه مدينة دبي، خلال الفترة من 20 أكتوبر المقبل وحتى 10 أبريل 2021؛ بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وحتى يوم الأربعاء، أكدت الإمارات العربية المتحدة 664 حالة إصابة بالفيروس التاجي في البلاد، توفي منهم ستة أشخاص وتعافى 61 شخصاً.

وعالمياً، تجاوزت الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 850 ألف إصابة، و42 ألف حالة وفاة، فيما اقترب عدد المتعافين من 180 ألفاً.



وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف فبراير، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 190 ألفا في الولايات المتحدة و105 آلاف في إيطاليا و102 ألف في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركتهم. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس "كورونا" "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.