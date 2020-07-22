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عدد الوفيات يرتفع إلى 1.111

"كورونا" يصيب 594 جزائريًا .. ويودي بحياة 11

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سجلت الجزائر اليوم (الأربعاء)، 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة.

وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 24.862 إصابة.

وأضاف أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 1.111 حالة وفاة.

وبيّن "فورار" أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 337 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 16.983 حالة.