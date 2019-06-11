في العيد.. انخفاض أعداد السعوديين بـ"دبي" وزيادة خيالية في أرقام العمانيين

زارها 6.26 مليون زائر منهم 1.04 مليون من دول الخليج

أظهرت بيانات رسمية في دبي ارتفاع عدد السياح الخليجيين بإمارة دبي، بنسبة تبلغ 8 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وذلك في مؤشر لتأكيد جاذبية الإمارة للزائرين بالشرق الأوسط.

وبحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بلغ عدد السياح من دول الخليج خلال تلك الفترة نحو 1.04 مليون سائح بنهاية تلك الفترة مقارنة بـ 974 ألف سائح في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب المسح فإن أعداد الزائرين الخليجيين من الإمارة اقتنص 16.6 في المئة من مجمل عدد زوار الإمارة الذي بلغ نحو 6.26 مليون زائر، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأُوَل من العام الحالي.

وفيما يتعلق بقدوم السياح الخليجيين للإمارة في فترة عيد الفطر فقد وصلت أعداد السعوديين إلى 550 ألف زائر مقابل 561 ألف زائر بنهاية الفترة نفسها عام 2018.

وزادت أعداد السائحين من سلطنة عمان إلى دبي في تلك الفترة بنسبة 31 في المئة؛ ليصل إلى 356 ألف زائر، مقابل 65 ألفًا 272 زائرًا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت إمارة دبي زيادة كبيرة في عدد السياح العمانيين الوافدين إليها؛ وهو ما يشير إلى إثبات فعالية استراتيجية الإمارة لزيادة عدد السياح الذين تستقطبهم من ذلك البلد.

وقال الخبير السياحي سعيد فيضا إن سلطنة عمان تمثل سوقًا سياحية مهمة للغاية لدبي في ظل ارتفاع عدد نزلاء الفنادق الوافدين من السلطنة سنويًّا، متوقعًا زيادة عدد زوار دبي القادمين إلى الإمارات العربية مستقبلاً.



أما السياح الكويتيون فجاؤوا في المرتبة الثالثة؛ ليصل عددهم إلى 133 ألف زائر مقابل 141 ألف زائر في الفترة نفسها من العام الماضي.