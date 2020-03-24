بلدية الجموم تواصل جولاتها على المطاعم والمحال التموينية

للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا

تواصل بلدية محافظة الجموم جولاتها الصباحية والمسائية على المطاعم للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وذلك إنفاذًا لقرارات الجهات العليا المتعلقة بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس ‫كورونا المستجد، ويأتي بتوجيهات ومتابعة أمين ‫العاصمة المقدسة ومدير عام شؤون البلديات.