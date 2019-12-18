ليست البدانة فقط.. أمراض "قاتلة" تُسببها الأغذية المصنّعة: تجنبها فورًا

"الألمانية للتغذية": احتواؤها على "الدهون المتحولة" يسبب مخاطر عدة

حذّرت الجمعية الألمانية للتغذية، من مخاطر تناول الأغذية المصنّعة على الصحة؛ مشيرة إلى أنها لا تؤدي إلى البدانة فقط؛ بل ترفع أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت الجمعية أن السبب في ذلك يرجع إلى احتواء الأغذية المصنّعة على ما يُعرف بالدهون المتحولة Trans fats، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم؛ مما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية؛ فقد رأت الجمعية أنه لتجنب هذه المخاطر؛ لا بد من الإقلال من الأغذية المصنعة مثل البطاطس المحمرة، ورقائق البطاطس، والمخبوزات، والحلويات، والأطعمة الجاهزة، والوجبات السريعة.