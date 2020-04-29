فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يبدأ مقابلات مستحقي الترقية

"عن بُعد" وعبر برنامج تقني بالصوت والصورة

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض إجراء المقابلات الشخصية مع الموظفين المستحقين للترقية من منسوبيه (عن بُعد)، وذلك عبر برنامج تقني بالصوت والصورة.

وأجريت المقابلات من خلال لجنة الترقيات بالفرع والتي يرأسها مدير عام الفرع الشيخ خالد بن عبدالله العسيري.

وأوضح "العسيري" أنه تم عقد هذه المقابلات بواسطة التقنية (عن بعد)؛ حرصاً على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل الظروف الاستثنائية.