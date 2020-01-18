صبيا.. استعدادات على قدم وساق لعودة 143 ألف طالب إلى مقاعد الدراسة

الفصل الثاني يبدأ غدًا.. و"الحازمي": تقديم الاختبارات قرار تلمس الاحتياجات

يستعدّ طلاب وطالبات تعليم صبيا مجددًا لانطلاق الدراسة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام، وذلك يوم غد الأحد الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بعد أن فتحت إدارة تعليم صبيا خلال الإجازة أندية الحي الترفيهية التعليمية في شتى المجالات التطوعية والعلمية، والرياضية والتقنية، والعديد من المسابقات والمهرجانات التي استفادوا منها في صقل مهاراتهم وقدراتهم، وتهيئتهم لسوق العمل.



وتكاملت استعدادات إدارة تعليم صبيا لبداية جادة للفصل الدراسي الثاني، واستمرارية العام الدراسي، تمثل ذلك في ترحيل الكتب والمناهج الدراسية منذ وقت مبكر من مستودعات الإدارة الكبرى إلى مكاتب التعليم؛ لضمان وصولها إلى أكثر من 143 ألف طالب وطالبة في 1226 مدرسة؛ منها 562 للبنين، و664 للبنات.



وفي إطار الجاهزية أيضًا حرص مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، خلال أسبوعي الإجازة على الاجتماع بلجنة المباني؛ لمناقشة احتياجات الإدارة من المشاريع المستقبلية، ومتابعة الإضافات القائمة في مدارس الطفولة المبكرة، فضلًا عن لقائه بفريق الصيانة وممثل شركة ابتكار وقسم التقنية في الإدارة؛ للاطلاع على سير العمل، وخطة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والشبكات بمدارس الإدارة.



ورحّب بعودة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بعد تمتعهم بإجازة منتصف العام، مؤملًا أن يكونوا قد استفادوا منها في التهيئة البدنية والنفسية؛ ليعودوا أكثر حيوية وتجددًا لمتابعة المسير في ظلال العلم الوارفة، وأن يبذلوا المزيد من الجهد - خاصة - مع قرار تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وحرص القيادة الحكيمة على ما يعود بالنفع على الطلاب والطالبات، والمعلمين والمعلمات.



وقدم "الحازمي" شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ لإصدار هذا القرار الذي يتلمس احتياجات الميدان التربوي، مثمنًا جهود وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في ذلك.