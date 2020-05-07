مشروع "مرسية" يدعو الإعلاميين من مستفيدي "سكني" لحجز وحداتهم في الحي المخصص لهم

لحجز متاح لمدة 60 يومًا عبر مركز المبيعات.. أكثر من 800 وحدة سكنية ذات نماذج متنوعة

أعلن مشروع إسكان "مرسية" الواقع في ضاحية الجوان السكنية بالرياض، عن بدء الحجز للوحدات السكنية في حي الإعلاميين، وذلك في إطار الاتفاقية الموقّعة بين وزارتي الإسكان والإعلام، والتي تشمل تخصيص أحياء سكنية لمنسوبي وزارة الإعلام والإعلاميين من حاملي بطاقة "المهني الإعلامي" في عدد من المدن ضمن مشاريع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويوفّر حي الإعلاميين بالرياض أكثر من 800 وحدة سكنية ذات نماذج متنوعة ضمن بيئة سكنية متكاملة من حيث المرافق والخدمات؛ حيث يمكن حجزها من خلال زيارة مركز مبيعات المشروع الواقع في حي الصحافة على طريق الملك عبدالعزيز مع تقاطع طريق أنس بن مالك؛ إذ سيكون الحجز متاحاً خلال 60 يوماً للإعلاميين من مستفيدي برنامج "سكني" من حاملي البطاقة الإعلامية، على أن يتم فتح الحجز أمام المستفيدين الآخرين بعد انتهاء الفترة المحدّدة.

ويوفّر مشروع "مرسية" الذي يمتد على مساحة تزيد على 2.7 مليون م2 نحو 4714 وحدة سكنية من نوع "فيلا"، و552 وحدة من نوع "شقة"، ويتميز بموقعه شمال العاصمة الرياض، ويوفّر خدمات متكاملة تحقق مفهوم السكن النموذجي والحياة العصرية، كما يتميز بتصميمه الهندسي؛ إذ يضم وادياً اصطناعياً وعدداً من المساحات الخضراء تجعل من المشروع معلماً من معالم مدينة الرياض، إضافة إلى مرافق تجارية وصحية واجتماعية وترفيهية ومدارس ورياض أطفال وبنوك ومساجد وأندية رياضية وغيرها.

وتشمل اتفاقية الشراكة بين "الإسكان" و"الإعلام"، توفير خدمات وتسهيلات عدة للعاملين في المجال الإعلامي ومنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، وباقة من المزايا الخاصة لحاملي بطاقة المهني الإعلامي التي يتم إصدارها من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وإمكانية الاستفادة من الأحياء السكنية الخاصة بالإعلاميين التي تتوزع في مرحلتها الأولى ضمن الضواحي السكنية الكبرى في الرياض وجدة والدمام؛ وفقاً لاشتراطات ومعايير برنامج "سكني".

وكان برنامج "سكني" ممثلاً في إدارة الإسكان المؤسسي، عقد مؤخراً ورشة عمل مع عددٍ من الإعلاميين والإعلاميات لبحث خطط تطوير حي الإعلاميين بالرياض، وسبل إيجاد مجتمع إعلامي يمتاز بأسلوب حياة ملائم وبمساكن ومرافق متفردة ومحفزة تسهم في جعلها أفضلَ وجهة للإعلاميين؛ حيث استعرضت الورشة احتياجات وتطلعات الإعلاميين وماهيّة الأنشطة الملائمة للإعلامي وأسرته.