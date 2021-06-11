"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل

مفتوحةٌ للهواة والمحترفين خلال موسم الشتاء.. مع إقامة معرض

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين،‏ أن العمل قائمٌ من أجل إطلاق مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل واللقطات القصيرة، وسيُعلن عن وقتها ومساراتها.

وقال "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر: ستكون المسابقة بموسم الشتاء، مع إقامة معرض، وهي مفتوحةٌ للهواة والمحترفين.

ووجّه "ابن حثلين" نادي الإبل إلى ضرورة الترتيب وسرعة الإعلان عن المسابقة؛ لإثراء المكتبة الرقمية ووضع الضوابط لها.