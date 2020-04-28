لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد إجتماعها الـ69.. ومتحدث الصحة يؤكد: عدد المتعافين في المملكة ارتفع الى 2784

841 من الحالات المعلنة اليوم نتيجة للمسح النشط بنسبة 66٪

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس "كورونا" صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعها التاسع والستين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كل التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وعقب الاجتماع أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (3000000) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (896) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو (211) ألف حالة.

وأضاف أنه فيما يخص المملكة، فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1266)، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (327)، والمدينة المنورة (273) حالة، وجدة (262) حالة، والرياض (171) حالة، والجبيل (58) حالة، والدمام (35) حالة، والطائف (32) حالة، وتبوك (29) حالة، والزلفي (18) حالة، وخليص (9) حالات، وبريدة (8) حالات، والخبر (7) حالات، والهفوف (5) حالات، والقطيف (4) حالات، ورأس تنورة (4) حالات، وأضم (3) حالات، وينبع حالتان، وبيشة حالتان، والمجاردة حالتان، والدرعية حالتان، والجفر حالتان، وحالة واحدة في كل من حفر الباطن، والظهران، وبقيق، وساجر، ووادي الدواسر، وحائل، وسكاكا، وظلم، وأبها، وخميس مشيط، وصبيا.

وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (20077) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (17141) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (118) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

كما ذكر أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1266) كان نسبة السعوديين منها 23٪، في حين كانت نسبة غير السعوديين 77٪، مشيراً إلى أن (841) من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 66٪ من مجموع الحالات، كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (2784) حالة بإضافة (253) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (152)حالات، بإضافة 8 حالات وفيات جديدة، وهي (3) حالات لسعوديين، واحدة لسعودي في جدة يبلغ من العمر 58 عاما، وسعوديتان في مكة المكرمة تبلغان من العمر 50 عاما، و103، و(5) حالات لغير سعوديين في مكة المكرمة وجدة تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة.

وذكر "العبدالعالي" أنه في هذا الوقت من الجائحة تكثر الحالات في العالم سواءً من تظهر عليها الأعراض أو من تستلزم الرعاية الصحية أو من لم تظهر عليها الأعراض إلا بعد فترة، وهذا ما يحدث أيضاً هنا في المملكة والتي تشهد ارتفاعاً في الحالات يواجهه نصائح وتوصيات من المنظمات والمراكز الطبية العالمية والمراكز الوطنية لمكافحة الأمراض بتغطية الفم والأنف بشكل دائم في الأماكن التي تكثر فيها التجمعات والمخالطين للحفاظ على الصحة من انتقال العدوى وذلك بلبس الكمامة القماشية مع متابعة النصائح بكيفية لبسها واستخدامها الاستخدام الأمثل عبر المنصات الرسمية لوزارة الصحة، مشيراً إلى أن الكمامة لا تعني مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وأي تخلٍّ عن السلوكيات الصحية قد يؤدي إلى تعرض المجتمع بالكامل للخطر.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.