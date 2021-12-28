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قال: ليلة ديمية على أجزاء من القصيم وحائل وشقراء وثادق والمجمعة والدوادمي

"الحصيني" يبشر أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل

بشّرَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل إن شاء الله.

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وتفصيلًا، قال "الحصيني": "‏اللهم أغثنا، البداية الفعلية للحالة الممطرة الثانية الساعة 6:45 من ليلة الأربعاء".

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‏وأضاف: "السحب الرعدية الممطرة جنوب المدينة وغرب وجنوب القصيم وحائل".

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وتابع: "ليلة ديمية على أجزاء من القصيم، وحائل، ومحافظات شقراء وثادق والمجمعة والدوادمي والمراكز التابعة لها".

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واختتم "الحصيني" قائلًا عبر حسابه في "تويتر": "أهل عفيف، أبشروا بالسيل".