رفَع الله الوباء.. شاهد مساجد حزينة في رمضان بانتظار عُمَّارها

تقرير لـ"رويترز" يرصد أجواء مساجد بإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش

لا يملك المسلمون إلا اتباع الإجراءات الصحية والدعاء إلى الله برفع الوباء؛ ففي أنحاء العالم يعيش المسلمون شهر رمضان لم يشهدوا مثله من قِبَل؛ إذ باتت المساجد التي تمتلئ عادة بالمصلين مهجورة أو حتى مغلقة في بعض الأماكن، في ظل الإجراءات التي تفرضها الحكومات لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب تقرير عن مساجد آسيا في رمضان، قالت وكالة "رويترز"، في مسجد الاستقلال بإندونيسيا، وهو أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا، يتردد صدى أذان المغرب في أرجاء المسجد الخالي مع رسالة تطلب من الناس الصلاة في منازلهم، في تناقض صارخ مع احتشاد الآلاف فيه العام الماضي للصلاة.

وسجلت إندونيسيا، التي يعيش فيها أكبر عدد من المسلمين في العالم، 8882 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وما لا يقل عن 743 حالة وفاة.

وفي داكا عاصمة بنجلادش، أغلقت أبواب مسجد رئيس البلدية محمد حنيف جامع.

وفي مدينة كراتشي الباكستانية قامت الشرطة بدوريات خارج مسجد فيضان مدينة، وهو من أكبر مساجد المدينة، لمنع المصلين من التجمع، ولم يؤدّ أحد صلاة التراويح.

وسجلت باكستان أكثر من 11 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 237 حالة وفاة.

وفي الهند، أدى خمسة مصلين فقط صلاة العشاء في أول أيام شهر رمضان في المسجد الجامع؛ وهو مسجد مهيب في نيودلهي، بعد انسياب صوت الأذان إلى ساحته الخالية.

أما في العام الماضي، فكان عدد المصلين كبيرًا جدًّا؛ حتى إنهم ملأوا الشرفة الأمامية المزخرفة للمسجد المشيد بالطوب الأحمر، والذي يعود بناؤه إلى القرن السابع عشر.

وسجلت الهند 26496 إصابة بالفيروس و824 حالة وفاة.

ويحذّر خبراء الصحة من أن الانتشار السريع لفيروس كورونا في المناطق الفقيرة ذات الكثافة السكانية العالية في جنوب آسيا؛ حيث يعيش خُمس سكان العالم؛ قد يطغى سريعًا على إمكانيات أنظمة الصحة العامة الضعيفة.