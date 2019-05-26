صورة تاريخية.. الملك سلمان يقود مركبة عسكرية

أثارت إعجاب رواد التواصل وانتقلت للتداول عبر الـ"واتساب" بشكل واسع

نشر الأكاديمي والمحلل السياسي خالد محمد باطرفي صورة على حسابه بـ"تويتر"، أثارت إعجاب الكثيرين، وانتقلت للتداول عبر تطبيق الواتساب بشكل واسع.

وعلق باطرفي على الصورة قائلاً: الملك سلمان⁩ مع أخيه الأمير تركي بن عبدالعزيز يقود مركبة عسكرية أثناء استعدادات الجيش السعودي للدفاع عن الشقيقة الكبرى ⁧مصر⁩ ضد العدوان الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي عام ١٩٥٦