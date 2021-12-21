شاهد.. "لتبقى" تتيح تحميل "تأكد" من إعلانات الطرق على مسافات بعيدة

لمساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة وبيانات "كفاءة الطاقة"

أتاحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، الفرصة لقائدي المركبات في الطرق العامة داخل المدن، أو المارة عبر الميادين، لتحميل برنامج تطبيق "تأكد" من على مسافات بعيدة، لمساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة"، وأهمية التطبيق لموثوقية السلعة فـ"النظرة ما تكفي" وحدها أو الإعجاب بالسلعة قبل شرائها.

قامت بتطوير التطبيق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويعمل بنظامَي (IOS) أو( ANDROID)، ويمكن تحميله مجاناً من متجرَي النظامَين، وعند عمله ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة والأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات الإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).

وفي حال اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.