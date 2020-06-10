"كفاءة" مجدداً: "خلك في البيت" إذا ما تخاف على نفسك خَف على أهلك

أنتج عملاً وطنياً لمساندة الأجهزة المعنية في توعية المواطنين والمقيمين من الفيروس

أنتج المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" عملاً وطنياً لمساندة الأجهزة المعنية في توعية المواطنين والمقيمين من خطورة فيروس كورونا حال التساهل به ومخالطة الآخرين دون حرص واحتراز.

ومجدداً، عاد "كفاءة" في رسالة إنسانية بقوله: خلك في البيت، إذا ما تخاف على نفسك خَف على أهلك وأحبابك.. وسيكون كورونا شيئاً من الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 05:20 PM

أنتج عملاً وطنياً لمساندة الأجهزة المعنية في توعية المواطنين والمقيمين من الفيروس

"كفاءة" مجدداً: "خلك في البيت" إذا ما تخاف على نفسك خَف على أهلك

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أنتج المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" عملاً وطنياً لمساندة الأجهزة المعنية في توعية المواطنين والمقيمين من خطورة فيروس كورونا حال التساهل به ومخالطة الآخرين دون حرص واحتراز.

ومجدداً، عاد "كفاءة" في رسالة إنسانية بقوله: خلك في البيت، إذا ما تخاف على نفسك خَف على أهلك وأحبابك.. وسيكون كورونا شيئاً من الماضي.

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فيروس كورونا الجديد

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