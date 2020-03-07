كوريا الجنوبية تسجل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، إلى 6767 حالة، بعد تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن مركز تدابير الحجر الصحي، أنه تمّ تسجيل 390 حالة في مدينة دايجو، و65 حالة في إقليم كيونج سانج الشمالي، فيما تم اكتشاف 3 حالات في العاصمة سول.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في كوريا الجنوبية 44 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 118 حالة.
كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
ارتفع إجمالي الإصابات إلى 6767 حالة
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، إلى 6767 حالة، بعد تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن مركز تدابير الحجر الصحي، أنه تمّ تسجيل 390 حالة في مدينة دايجو، و65 حالة في إقليم كيونج سانج الشمالي، فيما تم اكتشاف 3 حالات في العاصمة سول.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في كوريا الجنوبية 44 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 118 حالة.