مالي: اكتشاف 50 إصابة جديدة بكورونا ليصل عدد الحالات إلى 1265

إجمالي التعافي 716 مقابل 77 وفاة

كشفت وزارة الصحة المالية في حصيلتها اليومية أنها سجلت 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 1265 حالة.

وأضاف بيان الوزارة أنه سجلت 28 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 716 حالة، مقابل 77 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 08:23 AM

إجمالي التعافي 716 مقابل 77 وفاة

مالي: اكتشاف 50 إصابة جديدة بكورونا ليصل عدد الحالات إلى 1265

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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كشفت وزارة الصحة المالية في حصيلتها اليومية أنها سجلت 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 1265 حالة.

وأضاف بيان الوزارة أنه سجلت 28 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 716 حالة، مقابل 77 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد

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