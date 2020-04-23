3 نصائح من وزارة التجارة لـ"المستهلك".. تعرّف عليها

التحذير من الانسياق خلف الإشاعات المغرضة

وجّه متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين خلال المؤتمر اليومي لبحث مستجدات فايروس كورونا ثلاث نصائح دعت الوزارة المستهلك إلى الأخذ بها فقال الأولى : أن الزيادة عن استهلاك حاجتك هو حاجة شخص آخر والثانية أن المستهلك شريك لوزارة التجارة وعين لها، فعند مشاهدة أي مخالفات تجارية كتخزين للمواد الغذائية أو غش تجاري بالإبلاغ عبر تطبيق الوزارة أو قنواتها الاخرى ومنها رقم 1900.

وتابع القول، والثالثة ننصح بعدم التصديق والانسياق خلف الإشاعات المغرضة والتي تهدف إلى الإضرار بأمن واستقرار الغذائي في البلد.