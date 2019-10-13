"الأرصاد" تستهل تنبيهاتها الماطرة من "الباحة" و"نجران"

مديريتا الدفاع المدني بالمنطقتين دعتا إلى أخذ الحيطة والحذر

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار متوسطة تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وفرعة, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية على منطقة نجران، تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار وتستمر حتى العاشرة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.