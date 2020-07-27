"العواد" يعلن إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة

قال: من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم.. إساءة حقوق الإنسان

أعلنت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة.

وقال رئيس الهيئة عواد بن صالح العواد: تعد جريمة الاتجار بالأشخاص من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم، نحن بحاجة إلى التعاون من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تشكل إساءة لحقوق الإنسان ويسعدني أن أعلن إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة.

واضاف: الاتجار بالأشخاص جريمة، مكافحتها واجبنا جميعاً!

عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان

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27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 01:19 PM

قال: من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم.. إساءة حقوق الإنسان

"العواد" يعلن إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة.

وقال رئيس الهيئة عواد بن صالح العواد: تعد جريمة الاتجار بالأشخاص من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم، نحن بحاجة إلى التعاون من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تشكل إساءة لحقوق الإنسان ويسعدني أن أعلن إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة.

واضاف: الاتجار بالأشخاص جريمة، مكافحتها واجبنا جميعاً!

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عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان

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