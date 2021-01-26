افتتاح أول عيادة لعلاج عيون الأطفال وتقويم الحَول بمستشفى المزاحمية

من خلال كوادر طبية متخصّصة عبر برامج الاستقطاب الدائم والطبيب الزائر

دشّنت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، أول عيادة لتشخيص وعلاج عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية العام.

وتهدف العيادة، وفق "صحة الرياض"، إلى تقديم خدمة تشخيص وعلاج عيون الأطفال، وتقويم الحَول، والعمليات الجراحية لفئة الأطفال، من خلال كوادر طبية متخصّصة عبر برامج الاستقطاب الدائم والطبيب الزائر، وبرامج الدعم الطبي المختلفة، مواكبةً لخطط وزارة الصحة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

المديرية العامة للشئون الصحية الرياض

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26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442 12:40 PM

من خلال كوادر طبية متخصّصة عبر برامج الاستقطاب الدائم والطبيب الزائر

افتتاح أول عيادة لعلاج عيون الأطفال وتقويم الحَول بمستشفى المزاحمية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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دشّنت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، أول عيادة لتشخيص وعلاج عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية العام.

وتهدف العيادة، وفق "صحة الرياض"، إلى تقديم خدمة تشخيص وعلاج عيون الأطفال، وتقويم الحَول، والعمليات الجراحية لفئة الأطفال، من خلال كوادر طبية متخصّصة عبر برامج الاستقطاب الدائم والطبيب الزائر، وبرامج الدعم الطبي المختلفة، مواكبةً لخطط وزارة الصحة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

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المديرية العامة للشئون الصحية الرياض

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