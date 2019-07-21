خلال 3 أيام .. مهرجان الورد والفاكهة بتبوك يجتذب 80 ألف زائر

بمساحة مليون م2 ويستمر 20 يوماً بفعاليات تناسب الفئات العمرية كافة

شهد مهرجان الورد والفاكهة الذي تحتضنه هذه الأيام مدينة تبوك في متنزه الأمير فهد بن سلطان، ويقع على مساحة مليون م2، توافد ما يقارب 80 ألف زائر وزائرة خلال الأيام الثلاثة الأولى من المهرجان الذي انطلق مساء الخميس الماضي تحت رعاية أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان، ويستمر مدة 20 يوماً.

وجذب المهرجان الأسر والعائلات التي وجدت تنوعاً في الفقرات المناسبة لكل الفئات العمرية من أهالي المنطقة وخارجها من المواطنين والمقيمين، ولاقت استحسان الزوّار الذين حرصوا على متابعة التنوع في البرامج المقدمة.

وتضمن المهرجان عدداً كبيراً من الأجنحة والأركان والمشاركات المختلفة من القطاعات الحكومية والفعاليات الترفيهية والتوعوية والتثقيفية.

جناح رئاسة أمن الدولة

شهد جناح أمن الدولة حضوراً كبيراً من زوّار المهرجان لعديد من الأركان المهمة للإدارات والقطاعات التابعة والمتمثلة في: المباحث العامة وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن ومركز المعلومات الوطني والإدارة العامة لمكافحة التطرف.

وأتاحت الرئاسة للحضور عرضاً حيا للرماية بالأسلحة ومهارات النزول من الأبراج واقتحام المباني، ويحظى الجناح بعديد من الفعاليات الخارجية, مثل: رماية الأشبال ومهارة النزول بالحبال واستعراض المهارات القتالية لأفراد رئاسة أمن الدولة، إضافة إلى إتاحة الفرصة للكبار بتجربة الرماية بالذخيرة الصبغية من خلال خيمة "جرّب رمايتك".

معرض السجون

ويتميّز جناح المديرية العامة للسجون الذي يشارك هذا العام لأول مرة في مهرجان الورد والفاكهة بمعرض يبرز طبيعة البرامج الاصلاحية والنوعية في المديرية العامة للسجون كبرامج ثقة وإشراقة والبيت العائلي وتشغيل النزلاء، إضافة إلى بعض المجسمات واللوحات التي أنتجتها أيدي النزلاء تتويجاً لهذا النشاط الاصلاحي المنظم، فيما ستقدم المديرية من خلال المعرض مجموعة من الوسائل التعريفية بأهم مشروعاتها التي تصب في مصلحة منظومة العمل الإصلاحي.

جهات وهيئات مشاركة

وضمّ المهرجان ركناً للتعريف بجائزة الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية، والغرفة التجارية، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأمانة تبوك، ونادي ذوي الإعاقة، وشركة المياه الوطنية، وهيئة حقوق الإنسان، ورابطة تبوك الخضراء، وعدد من الشركات الكبرى في المنطقة.

أركان مجانية

وقدّم مجلس التنمية السياحة بمنطقة تبوك، أركاناً مجانية من أصحاب المشاريع الناشئة لعرض منتجاتهم والتسويق لمشاريعهم، فيما أسهم التعاون بين فرع وزارة الزراعة وبنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة في توفير منافذ بيع للمنتجين والمزارعين وأصحاب الحرف والأسر المنتجة بطرق متميزة ومستحدثة.

جادة الفنون

وبرعاية فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أقيمت "جادة الفنون" مجموعة منوعة ومختلفة من الأعمال الفنية التشكيلية من رسم وتصوير وأشغال والخط العربي، وأتاحت الفرصة للمواهب من أبناء وبنات منطقة تبوك إبراز قدراتهم وموهبتهم الفنية المختلفة، كما أتاحت الفرصة لجميع الأطفال الزائرين للمهرجان للمشاركة وإبراز مواهبهم في الرسم والتلوين.

العروض المقدمة

وقدّم مسرح مهرجان الورد والفاكهة المكشوف عدداً من العروض الشيقة الموجّهة للعائلات والأطفال، التي جذبت الزوّار من خلال ما قدمه من عروض ومسابقات وألوان قدمتها الفرق شعبية وجدت تفاعلاً كبيراً من الجماهير الذين وُجدوا في المدرجات المخصصة للمسرح، فيما برزت عروض السيرك العالمية وطيور الظلام الروسية التي أبهرت العائلات ورسمت الابتسامة والدهشة في وجوه الحاضرين، والتي تشارك فيها خمس دول، هي: (روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وأوكرانيا ومصر)، وتضمن المهرجان عدداً من الفعاليات التي تُقام لأول مرة، منها: حديقة الفراشات والطيور الناطقة والنادرة وحديقة الفاكهة.