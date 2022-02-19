7064 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 7064 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1560822 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 1366860 حالة شفاء، بعد تسجيل 21460 حالة إضافية، كما سجلت 28 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 13657 حالة.