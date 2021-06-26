"قيادة التحالف": تدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه نجران

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إن الدفاعات الجوية دمَّرت اليوم طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران.



وأوضحت قيادة التحالف أن ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية.



وأضافت: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك".



وأشارت قيادة التحالف إلى أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت المحاولات العدائية تجاه السعودية.