التاسعة صباحاً.. "التعليم "تعدل موعد اليوم الدراسي عن بعد للمتوسط والثانوي

بدلاً من السابعة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم والمعلمين والمعلمات

أعلنت وزارة التعليم عن تعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه مراعاة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم، والمعلمين والمعلمات؛ ‎#وزارة_التعليم توجه بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من السابعة مع تمنياتنا للجميع بعام دراسي موفق.