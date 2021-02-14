شاهد.. إسلامية نجران تنفذ 2016 جولة تفقدية خلال أسبوعين

لمتابعة البروتوكولات الصحية بمساجد وجوامع المنطقة

كشف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، عن تنفيذ 2016 جولة رقابية خلال الأسبوعين المنصرمين.

وتفقد المراقبون جميع مساجد وجوامع نجران ومحافظاتها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك اتّساقًا مع توجيهات الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

من ناحيته قال مدير عام الفرع بمنطقة نجران الشيخ عبد الرحمن العصيمي: إن الفرق الميدانية ممثلة في مراقبي المساجد، نفذت 2016 جولة ميدانية خلال أسبوعين.

وأضاف أن ذلك للتأكد من مدى تطبيق هذه الاحترازات، سواء من منسوبي المساجد أو المصلين وتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، والتأكيد على مؤذني المساجد بفتح النوافذ ووضع علامات لوقوف المصلين والحرص على التقيد بوقت الأذان والإقامة المحدد.

ولفت إلى أن الفرع سيواصل الجولات الرقابية والمتابعة الدائمة، بالإضافة إلى تنفيذ عشرات البرامج الدعوية التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية.

ونوه إلى تعاون المصلين ومنسوبي المساجد باتخاذ وسائل السلامة لتوقّي وباء كورونا، سائلًا المولى القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يرفع هذه الغمة عن البلاد والعباد.