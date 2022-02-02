ضبط مخالفات صحية ببعض مغاسل الملابس في الطائف

خلال جولة نفَّذتها الأمانة.. وحرَّرت غرامات بحقها

ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" عن طريق بلدية غرب الفرعية مخالفات صحية، وتدنيًا بمستوى النظافة، وسوء الأدوات المستخدَمة داخل المغاسل الخاصة بالملابس، وبقاء المياه المستخدَمة متسخة وملوثة، بخلاف المغاسل المستخدَمة قديمة، وبعضها شبه متهالك، وذلك من خلال جولة ميدانية رقابية مكثفة، نُفذت عليها.

وحُرِّر بحق المخالفات المضبوطة محاضر غرامات مالية من قِبل مراقبي الأمانة، فيما تتواصل الجولة على باقي المغاسل، ورصد المخالفات بداخلها.

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02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443 08:26 PM

خلال جولة نفَّذتها الأمانة.. وحرَّرت غرامات بحقها

ضبط مخالفات صحية ببعض مغاسل الملابس في الطائف

فهد العتيبي

الطائف

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ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" عن طريق بلدية غرب الفرعية مخالفات صحية، وتدنيًا بمستوى النظافة، وسوء الأدوات المستخدَمة داخل المغاسل الخاصة بالملابس، وبقاء المياه المستخدَمة متسخة وملوثة، بخلاف المغاسل المستخدَمة قديمة، وبعضها شبه متهالك، وذلك من خلال جولة ميدانية رقابية مكثفة، نُفذت عليها.

وحُرِّر بحق المخالفات المضبوطة محاضر غرامات مالية من قِبل مراقبي الأمانة، فيما تتواصل الجولة على باقي المغاسل، ورصد المخالفات بداخلها.

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