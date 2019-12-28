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إحصائية نشرتها عبر "إنفوجرافيك".. تم جمعها من ٧٩ مناسبة وبعدد ١٠٨٥٢ وجبة

من "مهرجان الإبل".. "خيرات" توزّع فائض الأطعمة على أكثر من ٢٧٠٠ مستفيد

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قالت جمعية "خيرات" لحفظ النعمة، إنها جَمعتْ فائض الأطعمة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، يوم أمس الجمعة، وقامت بتوزيعه على أكثر من ٢٧٠٠ مستفيد.



وأعدّت "الجمعية" إحصائية نشرتها عبر تصميم "إنفوجرافيك"، وقالت إن فائض الأطعمة يوم أمس كان على النحو التالي: ٢١٦ من الأغنام، و٥٤ من القِعدان، و٢٦٤ كيلو من الأرز الصالح، و٣٨٥٧ كيلو من الأرز غير الصالح، و٢٩٣٤ كيلو من اللحم الصالح، و٩٥٤ من اللحم غير الصالح.



وأضافت أنه تم جمعها من ٧٩ مناسبة، وبعدد ١٠٨٥٢ وجبة، وتمكّنت من توزيعها على ٢٧١٣ مستفيدًا.



وأكّدت "الجمعية" أن طلب سيارة حفظ النعمة، يتم من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، أو عبر التواصل مع رقم الكنترول: ٠٥٣٧٧٧٧٢٦٦.