بعد تعافيه من كورونا.. محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول الجماعية

التحق المصري محمد صلاح بتدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي، بعد تعافيه من فيروس كورونا .

وتواجد "صلاح" في صالة الألعاب الرياضية، الثلاثاء، في نادي ليفربول، حيث التحق بتدريبات اللياقة الجماعية .

وكان الاتحاد المصري قد أعلن الجمعة قبل الماضي عن إيجابية عينة محمد صلاح لفيروس كورونا، وغاب اللاعب عن لقائي توجو في تصفيات أمم أفريقيا، كما غاب عن لقاء ليفربول وليستر سيتي.