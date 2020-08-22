"الطوارئ الإماراتية" تنفي وفاة 5 من عائلة واحدة بسبب "كورونا"

إحالة الموضوع لنيابة الطوارئ والأزمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة

نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، صحة الأنباء المتداولة في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة نتيجة إصابتهم بفيروس "كورونا".

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، قالت "الهيئة": أحيل الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.