"محمد بن سلمان "يجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد بريطانيا

بمناسبة انتهاء فترة الحجر الذاتي وتعافيه من "كورونا"

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بولي عهد بريطانيا أمير ويلز الأمير تشارلز.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة الأمير تشارلز بعد أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخراً.

وقد شكر الأمير تشارلز، سمو ولي العهد على مشاعره، مؤكداً على عمق علاقات الصداقة بين البلدين.