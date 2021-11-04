"فرصة تطوعية".. مبادرة مميزة من بلدية تيماء لصيانة وتجميل المرافق العامة

بمشاركة 30 متطوعًا.. وتضمنت دهان الأرصفة بممشى البلدية بطريق تبوك

نفذت بلدية محافظة تيماء، فرصة تطوعية في مبادرة مميزة لتحسين وتجميل المرافق العامة.

وبدأت المبادرة التي شارك فيها أكثر من 30 متطوعًا، عصر أمس الأربعاء، حيث تم صيانة الألعاب، وتقليم الأشجار.

كما تضمنت المبادرة دهان الأرصفة بممشى البلدية بطريق تبوك، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية.