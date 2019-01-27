وزارة المالية توجِّه الجهات الحكومية بصرف كامل العلاوة السنوية

شدَّدت وزارة المالية السعودية على جميع الجهات الحكومية بالالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة. كما أكدت أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت.

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27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 08:48 PM

وزارة المالية توجِّه الجهات الحكومية بصرف كامل العلاوة السنوية

عبدالله البرقاوي

الرياض

84 111,368

شدَّدت وزارة المالية السعودية على جميع الجهات الحكومية بالالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة. كما أكدت أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت.

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