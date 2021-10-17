الحزم والفيصلي "حبايب" .. في الجولة الثامنة من الدوري

تعادل فريق الحزم الأول لكرة القدم، ونظيره الفيصلي (سلبيًا) في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحزم بالرس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



وبتلك النتيجة رفع الحزم رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر، خلف الفيصلي الذي يمتلك الرصيد النقطي ذاته، لكنه يتقدم بفارق الأهداف.



ويحل الحزم ضيفًا على ضمك الجمعة المقبل، في الجولة التاسعة من دوري المحترفين، فيما يستقبل الفيصلي نظيره التعاون.