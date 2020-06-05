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فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 1482 حالة

"الطائف" تسجِّل الوفاة السابعة بكورونا.. والإصابات تصل لـ1940 حالة

سجَّلت محافظة الطائف الوفاة السابعة لمصاب بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة. وفي المقابل بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 1940 إصابة بعد تسجيل 31 إصابة جديدة.

جاء ذلك خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه وزارة الصحة يوميًّا عن مستجدات فيروس كورونا.

هذا، ووصل عدد المتعافين من الفيروس 1482 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات تعافٍ جديدة، في حين لا يزال 451 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.