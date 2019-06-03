بمناسبة تجديد البيعة.. "الملكاوي": ولي العهد أضاف لقاموس السعوديين نهج الشراكة الوطنية

أكد أنه حفَّـز مخازن طاقات الشباب لإطلاق قدرات العقل السعودي للمستقبل الطموح

أكد محمد الملكاوي، المستشار والمحلل السياسي والأمني الأردني، أن "السعودية" برؤية عصرية حديثة هي واحدة من التطلعات التي يسعى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى ترسيخها، وترجمتها إلى واقع عملي واعد، بعدما تحولت هذه الدولة في عهد مملكتها الرابعة إلى بيئة خصبة للتفكير العميق، والتميز، وفتح الأذهان، والسباق نحو مستقبل أوسع؛ تنطلق فيه كل العقول والخبرات والأيدي السعودية إلى فضاءات جديدة ومتجددة، تكفل تعظيم دور الإنسان السعودي، الأنموذج القادر على حماية الإرث والحاضر والمستقبل الطموح للمملكة.

وتفصيلاً، أوضح "الملكاوي" في تحليل خاص لـ"سبق" بمناسبة تجديد البيعة بولاية العهد للأمير محمد بن سلمان أن سموه قد أضاف لقاموس السعوديين، وحتى لقاموس العرب والمسلمين، (نهج الشراكة الوطنية) الذي يتكئ على إشراك جميع أبناء السعودية في الابتكار والإبداع والتنمية المستدامة، والاستفادة من ميزة خصوصية السعودية محليًّا وإقليميًّا وعربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا في مختلف الجوانب التنموية والثقافية والسياحية والأثرية والبيئية والإنسانية وغيرها؛ لتعمل جنبًا إلى جنب مع المنجزات السعودية في المجالات الإسلامية والسياسية والاقتصادية والأمنية، وغيرها من القطاعات.

ويؤمن المستشار الملكاوي بأن الأمير محمد بن سلمان قد حـفَّز مخازن الطاقات والإبداعات الموجودة في أعماق ووجدان الشابات والشباب السعوديين بأن الحاضر والمستقبل السعودي يجب أن يستندا إلى ثروات (سعودية – عربية – إسلامية – دولية)، تفوق في ثرائها النفط، من خلال إطلاق قدرات العقل السعودي الشاب القادر على استخدام العلم والمعرفة لتذليل التكنولوجيا والصناعة لخدمة الحلم السعودي المستقبلي.. ويعتبر مشروع (نيوم) - على سبيل المثال لا الحصر - أحد هذه التطلعات الريادية.

وأضاف: الأمير محمد بن سلمان وجَّه السعوديين ليعملوا معًا على تحويل التحديات السعودية المحلية والإقليمية والدولية إلى فرص للإنجاز والنجاح، والإيمان أيضًا بأن تشابك العقول والأيدي السعودية معًا في التفكير الحر المسؤول، وتلاقح الأفكار الريادية مع الاحتياجات المحلية، سيسهمان في ترسيخ فكرة (المواطن السعودي النموذج) في المجتمع القوي المتماسك الذي يخدم الوطن والجميع بفخر ومحبة.

وأشار إلى أن السعودية التي تعي وتدرك أهمية دورها الديني والسياسي والاقتصادي والإنساني على المستويات العربية والإسلامية والدولية بدأت تسير بخطى أكثر ثباتًا نحو تعزيز أركان الدولة والإنسان السعودي بفضل الثقة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لنجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يؤمن بأن سعودية العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين هي تلك الدولة القوية بمناهجها العلمية والتعليمية المتطورة، وعقول وطموحات وسواعد أبنائها العملية والميدانية، التي تستطيع أن تجعل من جميع الثروات والمصادر الطبيعية والإمكانيات المتاحة وخصوصيتها فرصًا لزيادة اعتماد الدولة على التنوع الطبيعي والجغرافي والمناخي والإرثي الذي خص به الله - عز وجل - هذه المملكة التي كانت الشاهد الأوحد على بدء حياة البشر على هذه الأرض عندما التقى أبونا آدم وأُمنا حواء - عليهما السلام - على جبل عرفات فيها، وبعدما ربط أبونا إبراهيم الخليل عليه السلام كذلك الأرض بالسماء عندما شيّد قواعد البيت الحرام في مكة المكرمة.

واختتم "الملكاوي" تحليله بالقول: إن رؤية ولي العهد السعودي هي أكبر هدية قدمها سمو الأمير محمد بن سلمان للسعودية والسعوديين بقيادة خادم الحرمين الشريفين؛ لأنها ستكون المحرك الرئيسي لدولة ستجعل كل مقوماتها الأرضية والبحرية، وكذلك كل فضائها، مساحات شاسعة لتمكين العقل والفكر السعودي من الاستثمار في مختلف المجالات والميادين. مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي يفكر فيه الآخرون بالقتل والتدمير والدم والاحتلال في هذه المنطقة عكف ولي العهد -حفظه الله- على بناء منظومة من الأمن والاستقرار والاستثمار والتنمية، وإشراك الإنسان في البناء والنماء، وصناعة القرار الوطني؛ ليس فقط من أجل السعودية، وإنما من أجل دول وشعوب المنطقة، وإنسانية العالم.

منطقة المرفقات

