عضو بـ"الشورى" يوصي بمنح المعلمين والمعلمات بدل 35 % واحتساب مدة إضافية

للعاملين بالمناطق النائية مع أحقية النقل بعد سنتين لتخفيف حوادث المغتربين

أكد عضو مجلس الشورى، الدكتور ناصح البقمي، تقديمه توصية على تقرير وزارة التعليم، تتضمن وضع حوافز للمعلمين والمعلمات العاملين في المناطق النائية.

وتفصيلاً، نصت التوصية على منح كل معلم ومعلمة ممن يعملون في المناطق النائية بدل منطقة نائية 35 في المئة، إضافة لاحتساب السنة بسنتين في الخدمة، وأحقية النقل بعد مُضي سنتين.

وتمنى الدكتور "البقمي" أن تفوز التوصية في المجلس، وتصدر على هيئة قرار، معبرًا بأن المعلمين والمعلمات "يستاهلون كل خير".





وجاءت هذه التوصية من عضو مجلس الشورى، الدكتور ناصح البقمي، لتخفيف حوادث المغتربين، وإغلاق هذا الملف الشائك الذي يرهق الوزارة وسط مطالبات من المعلمين والمعلمات بوضع حلول حاسمة.