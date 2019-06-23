مصادر لـ"سبق": "أديل" تتجه لإلغاء صفقة البوينج "737 ماكس".. و"إيرباص" البديل

بعدد 50 طائرة بسبب أزمتها الأخيرة والعيوب الفنية التي أدت لسقوط طائرتين

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن طيران أديل، يتجه لإلغاء صفقة طائرات البوينج B737 MAX بعدد 50 طائرة وقّعتها الناقلة مؤخرًا؛ وذلك بسبب إيقاف الطائرة عن الطيران مؤقتًا، وخفض إنتاجها من بوينج لمشاكل فنية تواجهها الطائرة.

وأكدت المصادر أن "أديل" المملوك للخطوط السعودية، سيتوجه للحصول على طائرات من طراز إيرباص A320 NEO؛ حيث تُعَد هذه الطائرات من أحد إنتاجات إيرباص ومن أكثر الطائرات أمانًا.

وتواجه "بوينج" هذه الأيام أوقاتًا عصيبة؛ حيث تم اكتشاف عدد من المشاكل الفنية بطائرات البوينج B737 MAX، وإثر ذلك سقوط طائرتين في وقت وجيز، وتصارع الشركة عددًا من القضايا والتساؤلات حول التساهل في بعض المشاكل الفنية للطائرة.