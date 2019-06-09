بعد فتح ملف استقبال المرشحين .. أنمار الحائلي أول المترشحين لرئاسة نادي الاتحاد

قدم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السابق رسميًا ملف ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية الجديدة للنادي ليكون بذلك أول المتقدمين إلى اللجان لتقديم أوراق ترشحه.

وكانت أندية الدوري السعودي للمحترفين بدأت عصر اليوم الأحد استقبال طلبات المترشحين وتسجيل الناخبين لرئاسة وعضوية مجالسها والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

حيث بدأت اللجان المكلفة من الهيئة العامة للرياضة تلقي طلبات المترشحين وتسجيل الناخبين ابتداءً من الساعة الرابعة عصرًا وحتى العاشرة ليلاً على أن يغلق باب الترشيح يوم الثلاثاء القادم ليتم بعدها فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين خلال يومي الأربعاء والخميس.

وسيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم 18 يونيو الجاري لاختيار مجلس الإدارة بينما يفتح في اليوم التالي باب الطعن على إجراءات الجمعية العمومية وينظر فيها حتى 21 يونيو.