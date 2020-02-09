"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك ومحافظات المنطقة.

ووفق "الأرصاد"، تستمر الحالة حتى الساعة الـ6 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاط للرياح السطحية تبوك

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09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441 12:30 PM

قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك ومحافظات المنطقة.

ووفق "الأرصاد"، تستمر الحالة حتى الساعة الـ6 مساءً.

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