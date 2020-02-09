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قالت: تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك ومحافظات المنطقة.

ووفق "الأرصاد"، تستمر الحالة حتى الساعة الـ6 مساءً.