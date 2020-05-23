جازان.. التزام ملحوظ بعد تطبيق منع التجول الكلي

القرار يستمر تطبيقه حتى اليوم الرابع من شوال

شهدت الطرقات السريعة والعامة وبعض الأسواق التزامًا كبيرًا وملحوظًا، بعد قرار منع التجول الكلي الذي بدأ تنفيذه مع نهاية وقت السماح بالتجول يوم أمس .

واتسمت الحالة العامة في الشوارع والمحلات التجارية بالالتزام بالإغلاق، كما فرغت الشوارع من المارة، وسط مباشرة الجهات المعنية والأمنية لمهامها .

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب قد أكد أن الجهات الأمنية بدأت منذ الساعة الخامسة من عصر الجمعة تطبيق القرار الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020م.