شاهد... الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يزور وزارة الإعلام ووكالة الأنباء العمانية

اطلع خلال جولته على آلية العمل والإعداد الصحفي للأخبار والوسائل الإلكترونية

زار الوفد الإعلامي المرافق لتغطية الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى سلطنة عمان، اليوم وزارة الإعلام في سلطنة عُمان ووكالة الأنباء العمانية “العمانية”.

واطلع الوفد خلال جولته في أقسام الشبكة والاستديوهات على آلية العمل والإعداد الصحفي للأخبار والوسائل الإلكترونية والتجهيزات التلفزيونية التي يباشرها موظفون يعملون على مدار الساعة في قطاعات الأخبار المحلية والدولية.

وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع وتبادل الخبرات بين الجانبين السعودي والعماني والتعرف على الطرق والأساليب في مجال الإعلام، والتعرف على كيفية تطوير الكفاءات في المجال الإعلامي.

وتكتسب زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لسلطنة عمان، أهمية كبيرة على العديد من الأصعدة والمستويات الثنائية، نظراً للعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الشقيقين، وتعزيزاً لأواصر المحبة والمصير المشترك، ودفعاً لعلاقات الرياض ومسقط إلى آفاق أرحب.