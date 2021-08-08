"أرض الخيال".. عروض ترفيهية وموسيقية في أبها ضمن "صيف السعودية"

في حديقة وممشى "المليون" على طريق المحالة بين مدينتي أبها وخميس مشيط

تواصل فعالية "أرض الخيال" بمنطقة عسير تقديم أنشطتها الترفيهية والموسيقية في حديقة وممشى "المليون" على طريق المحالة بين مدينتي أبها وخميس مشيط.

الفعالية التي انطلقت في الثالث من شهر أغسطس الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، هي إحدى فعاليات "برنامج صيف السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار "صيفنا على جوك"، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات.

وتصحب "أرض الخيال" سياح وزوار وسكان المنطقة؛ في رحلة مشوقة مع الأجواء الجميلة والمسطحات الخضراء ومسارات المشي بين المجسمات الفنية. وتحتوي الفعالية على أنشطة رياضية ومواقع لبيع الأطعمة والمشروبات، كما تنطلق في عطلة نهاية الأسبوع العروض الترفيهية والموسيقية الحية، وتجربة بناء البيوت العسيرية ذات النمط المعماري الذي يعكس تراث وألوان وأصالة المنطقة.

وتبدأ أوقات الفعالية من الساعة الرابعة مساء وحتى العاشرة مساء، وسط تطبيق التدابير الاحترازية والصحية بدخول المحصنين فقط والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في كل المرافق والأوقات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، حيث يمكن للسياح والزوار الراغبين في الحجز وشراء تذاكر الدخول؛ زيارة منصة (روح السعودية) "visitsaudi.com".

وكانت الهيئة السعودية للسياحة أطلقت في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي برنامج صيف السعودية تحت شعار "صيفنا على جوك" في ١١ وجهة سياحية حول المملكة، تتنوع بين الوجهات الجبلية والشاطئية، وتقدم أكثر من ٥٠٠ نشاط وتجربة سياحية متنوعة عبر أكثر من ٢٥٠ شريكاً من القطاع الخاص، كما تم مؤخراً إطلاق مسار الفعاليات النوعية بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، الذي يضم ٣٠ فعالية نوعية كبرى وما يزيد على ٣٠٠ نشاط وعرض ترفيه.