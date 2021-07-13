تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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13 يوليو 2021 - 3 ذو الحجة 1442 08:16 AM

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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